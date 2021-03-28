Дагестанские власти намерены построить новое здание филармонии в центре Махачкалы

Махачкала, 28 марта. Власти Дагестана планируют отреставрировать действующее здание филармонии и построить дополнительно новое за счет средств федерального бюджета. Оно также будет располагаться в центре Махачкалы и оснащено современным оборудованием.

По словам министра культуры республики Заремы Бутаевой, нынешний корпус Дагестанской государственной филармонии будет отремонтирован в ближайшее время. Сейчас соответствующая проектная документация проходит экспертизу.

«Проектно-сметная документация был подготовлена в прошлом году. Сегодня мы уже зашли в экспертизу, и, как только будет решен вопрос по получению положительного заключения, сразу же будут выделены средства на начало реставрации», — рассказала она журналистам.

При этом Бутаева сообщила, что также планируется построить более современное здание филармонии. Под него уже выделен земельный участок, и в настоящее время решается вопрос финансирования проекта.

«Современная филармония — это огромное количество структурных подразделений, которые требуют соответствующих условий работы, современного звукового оборудования. Рамки нашей филармонии не позволяют в полной мере реализоваться коллективам. В связи с этим было принято решение, и уже выделен участок под строительство нового здания филармонии. Он находится в очень хорошем месте в центре города. Надеюсь, в ближайшее время все вопросы, связанные с документацией, будут решены, и мы сможем войти в какой-либо из федеральных проектов. Строительство нового здания потребует немалых средств, но в нем уже будут совсем другие условия: два больших зала, современная звукозаписывающая студия и многое другое», — отметила глава регионального Минкультуры.

Она объяснила, что реставрация старого здания филармонии необходима для того, чтобы коллективы не прекращали свою деятельность. Возведение нового здания — долгосрочный проект, который займет несколько лет.

Главное здание Дагестанской государственной филармонии было построено в 1904 году, в 2004 году его признали аварийным. С того времени все филармонические мероприятия проводятся на базе нескольких драматических театров республики.

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