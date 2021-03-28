Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Армия

Турция оснащает свои беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы

Турция оснащает свои беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы

Анкара, 28 марта. Турецкая компания Defence Industries начала работу по оснащению беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы.

О проекте, получившем название IHA SOJ, объявили во время недавнего мероприятия оборонной промышленности.

Турецкий беспилотник Anka-I, который производится компанией Turkish Aerospace Industries, уже способен выполнять действия по разведке сигналов. Дрон поступил на вооружение Национальной разведывательной организации. Также турецкие специалисты работают над проектом Remote Electronic Support / Electronic Attack Ability in Air Platform. БПЛА способен обнаруживать, идентифицировать и определять местонахождение систем связи противника и радаров средств противовоздушной обороны.

В задачи дрона входит обеспечение раннего предупреждения и ослепления враждебных систем, чтобы предотвратить их использование против дружественных элементов.

Турция в рамках проекта намерена закупить четыре системы HAVA SOJ. Поставки должны начаться в 2023 году.

Ранее стало известно, что турецкие беспилотники Akinci-C получат новые авиационные турбодизельные двигатели PD-222.

Новости партнеров