Турция оснащает свои беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы

Анкара, 28 марта. Турецкая компания Defence Industries начала работу по оснащению беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы.

О проекте, получившем название IHA SOJ, объявили во время недавнего мероприятия оборонной промышленности.

Турецкий беспилотник Anka-I, который производится компанией Turkish Aerospace Industries, уже способен выполнять действия по разведке сигналов. Дрон поступил на вооружение Национальной разведывательной организации. Также турецкие специалисты работают над проектом Remote Electronic Support / Electronic Attack Ability in Air Platform. БПЛА способен обнаруживать, идентифицировать и определять местонахождение систем связи противника и радаров средств противовоздушной обороны.

В задачи дрона входит обеспечение раннего предупреждения и ослепления враждебных систем, чтобы предотвратить их использование против дружественных элементов.

Турция в рамках проекта намерена закупить четыре системы HAVA SOJ. Поставки должны начаться в 2023 году.

Ранее стало известно, что турецкие беспилотники Akinci-C получат новые авиационные турбодизельные двигатели PD-222.