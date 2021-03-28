Цымбалюк-Романовская заявила о крепкой дружбе с вдовой Грачевского

Москва, 28 марта. Вечер памяти режиссера Бориса Грачевского закончился обмороком его вдовы Екатерины Белоцерковской. Помогать актрисе сразу бросилась пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Вечер памяти основателя киножурнала «Ералаш» проходил в московском Доме кино. На мероприятии оказались корреспонденты НТВ из программы «Ты не поверишь!», они и стали свидетелями попыток Цымбалюк-Романовской «прорваться» к Белоцерковской.

По словам бывшей супруги покойного Армена Джигарханяна, своим присутствием и поддержкой она словно отдает «долг». В свое время Белоцерковская оказалась одной из немногих, кто не отвернулся от пианистки и поддержал после скандального развода.

«Я только из-за нее сегодня пришла. Безусловно, мы несколько раз переписывались между собой. Она поддерживала меня в моей ситуации. Мы не делали это публично. И это правильно. И я безусловно поддерживаю ее очень, я понимаю ее состояние», — отметила Цымбалюк-Романовская.

Пианистка получила широкую известность как раз благодаря скандальному разводу с известным кинематографистом. Многие селебрити отвернулись от нее после того, как всплыла правда о ее корыстных намерениях в отношениях с Джигарханяном. Однако Цымбалюк-Романовская не признает это и недавно заявила, что театральный режиссер был первым мужчиной в ее жизни.