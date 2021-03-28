Назван возможный курс рубля к лету 2021 года

Москва, 28 марта. Доллар США может подорожать к грядущему лету до 80 рублей, считают эксперты. Развитие такого сценария возможно за счет давления ряда негативных факторов на российскую валюту.

Прежде всего, на рубль отрицательно воздействует ожидание ужесточения санкций со стороны США, отметил в беседе с «Прайм» аналитик Дмитрий Плеханов.

Более того, валюты развивающихся стран, к котором относится рубль, также остаются под давлением на фоне ожиданий завершения мер денежно-кредитной поддержки экономики со стороны регуляторов в развитых странах, добавил эксперт.

Однако в настоящий момент реальный курс рубля с поправкой на разницу потребительских цен в РФ и Соединенных Штатах находится примерно на 10-15% ниже среднего исторического уровня. Из этого следует, что теоретически российская валюта обладает потенциалом для роста, но этому препятствует существующая неопределенность в плане санкций, восстановления глобальной экономики и цен на нефть, добавил Плеханов.

Таким образом, доллар вряд ли поднимется до 100 рублей, при этом его движение к отметке 80 руб. вполне реально, уверен эксперт.

Несмотря на ожидания новых антироссийских санкций со стороны властей США, положение российской валюты остается устойчивым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.