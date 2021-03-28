Игорь Скляр о времени, Брежневе, гармонии и поступке. Николай Стариков

В новом выпуске программы «По-СтАриковски» гостем стал народный артист России Игорь Скляр.

Автор и ведущий передачи Николай Стариков затронет интересные и волнующие многих вопросы о судьбе и жизни Игоря Скляра. Например, какую роль в его судьбе сыграл случай, какие роли интереснее всего играть, какой фильм самый любимый.

Как получилось, что в охваченной трауром по умершему Брежневу стране, Игорь Скляр вполне официально пел и плясал.

В каком «кавалерийском полку» служил артист, и почему это вовсе не шутка и не фигура речи?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете из нового выпуска программы «По-СтАриковски».