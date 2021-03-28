В Германии призвали начать переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник V»

Берлин, 28 марта. Властям Германии стоит уже сейчас начинать диалог с Российской Федерацией о закупке вакцины против коронавируса «Спутник V».

Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов в интервью газете Die Welt. Помимо этого, он отметил, что для применения вакцины нужна ее сертификация в Евросоюзе. По словам Рамелова, он выступает за российский препарат не из-за его происхождения, а на фоне необходимости для Берлина получить все возможные лекарства.

«Предложение по «Спутнику V» есть, нужно заключать предварительные договоры», — подчеркнул политик.

Ранее в норвежском издании Resett сообщили, что Евросоюзу придется идти на поклон к России за «Спутником V» из-за поражения европейской стратегии вакцинации.