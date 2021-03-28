Российские врачи дали советы, как избежать укусов клещей

Москва, 28 марта. Рекомендации, как избежать укусов клещей в сезон активности насекомых, дали российские врачи. Кровососущих следует опасаться, когда начинает расти трава.

Сезоном активности насекомых является период, когда тает снег, и у клещей появляется возможность передвигаться по кустам и траве. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказала врач-иммунолог, терапевт Ирина Ярцева. Клещи, которые обитают на территории России, обычно заражены возбудителями нескольких инфекций, отметила ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.

Самым распространенным заболеванием является клещевой боррелиоз, наиболее тяжелым — вирусный энцефалит. Чтобы обезопасить себя от укуса в опасный период, следует правильно одеваться. Брюки нужно заправлять в носки с плотно прилегающей резинкой. Рубашку следует заправить в брюки и носить одежду с капюшоном, которую необходимо обработать репеллентами.

Ранее сообщалось, что вакцинация от клещевого энцефалита начнется в Приморье в конце марта. Прививку хотят сделать более 70 тыс. жителей.