Пока власть в Киеве не поменяется, на линии фронта в Донбассе будет продолжаться война. Об этом в эфире украинского телеканала «НАШ» рассказала жительница Одессы. Кроме того, она покаялась за то, что голосовала на выборах за Владимира Зеленского, который продолжил проводить политику бывшего президента Петра Порошенко и не выполнил свое обещание остановить конфликт с ДНР и ЛНР.

На Украине 2019 год стал переломным, поскольку главой государства был избран Владимир Зеленский, получивший на выборах огромный кредит доверия. Единение страны, мир в Донбассе, преодоление коррупции и повышение уровня жизни — этого ждали от него граждане. Но теперь стало очевидно, что результатов нет.

Украинцы считают, что Владимир Зеленский предал их интересы. Об этом сообщает французское издание Le Monde в статье «Нас предали: на Украине разочаровались президентством Зеленского». По мнению журналистов, нынешний глава государства вместо борьбы с коррупцией столкнулся с влиянием олигархов в своем окружении.

На волне исторического результата на президентских выборах (73%) и абсолютного большинства мест в парламенте его партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, как сказано в статье, был убежден, что ему по силам «быстро все изменить». Однако прошло уже почти два года, но стало еще хуже, а избиратели фактически полностью разочаровались в новом лидере.

«Нас предали! Мы думали, что он будет близок к народу и избавит нас от коррупции, но он так ничего и не сделал. Хочу, чтобы он ушел!» — заявила работница завода из Кривого Рога Ирина Уманская.

Нереализованным осталось и ключевое обещание Зеленского — мир в Донбассе. По мнению экспертов, единственным достижением президента, и то отчасти, можно считать дополнительное соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 июля 2020 года. Однако в последнее время ситуация на линии фронта начала обостряться: Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают позиции защитников ДНР и ЛНР, а также мирные населенные пункты из крупнокалиберных минометов и артиллерии.

Украинцы стали осознавать, что конфликт выгоден киевским властям, поэтому он не закончится до того момента, пока не поменяется правительство. Об этом в эфире украинского телеканала рассказала жительница Одессы Татьяна.

«Вы все правильно говорите в студии, что украинский язык разъединяет страну. Донбасс никогда не вернется, поскольку нынешняя власть такая же, как была при Порошенко. Какая разница, на каком языке ты разговариваешь — на русском или украинском. Главное, чтобы люди нормально жили, в холодильнике было что поесть, а зарплаты и пенсии были высокими. Главное — человеческая жизнь. Вы видите, что в стране происходит? Это катастрофа. Война в Донбассе будет продолжаться до того момента, пока не придет нормальная власть. Нынешним и предыдущим властям выгодна война в Донбассе», — отметила она.

Кроме того, украинцы начали каяться за войну в Донбассе и избрание Зеленского. Одесситка рассказала, что она совершила большую ошибку в 2019 году, когда проголосовала на президентских выборах за него.

«Уже вся страна понимает, что конфликт начал Порошенко, а продолжает его Зеленский. Я голосовала за Зеленского против Порошенко. Я сделала большую ошибку. Я каюсь за то, что ее совершила», — резюмировала Татьяна.

Ранее украинский политик, экс-нардеп Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл новую стратегию Киева в случае войны с Донбассом.