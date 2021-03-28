В Роспотребнадзоре объяснили, в каком случае лучше отложить вакцинацию от коронавируса

Москва, 28 марта. Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, когда следует повременить с вакцинацией от коронавируса.

Специалист отметил, что людям с любыми хроническими заболеваниями нужно пройти вакцинацию в первую очередь. Однако во время обострения хронического гастрита и прочих заболеваниях ЖКТ лучше подождать с прививкой.

«Если у вас обострение, то лучше сначала подлечить его, и через две недели отправляться на прививку», — объяснил Горелов в беседе с kp.ru.

Эффективность вакцины от COVID-19 снижают и кортикостероиды в виде таблеток или инъекций. Их обычно прописывают пациентам с хроническим насморком. При обострении ринита после получения укола можно принимать антигистаминные препараты, подчеркнул эпидемиолог.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее выразил недовольство темпами вакцинации россиян от коронавируса. Количество привитых граждан должно достигнуть 60–70 миллионов человек, сказал Онищенко.