Российские ученые создали съедобную упаковку для продуктов

Екатеринбург, 28 марта. Российские ученые из Екатеринбурга совместно с индийскими коллегами разработали новую экологическую упаковку, которую можно съесть.

Пищевую пленку вырастили в пробирке. Она в тысячу раз тоньше обычного листа бумаги, а храниться может в течение нескольких недель, как и поддерживать свежесть продуктов.

При этом утилизируется разработка за считанные минуты: достаточно растворить пленку в воде или просто употребить в пищу, рассказали исследователи. Для создания новинки эксперты соединили альгинат натрия, который добывают из водорослей, и феруловую кислоту, известную как универсальный природный антиоксидант.

«В данном случае мы убиваем двух зайцев. Во-первых, получение прочных пленок. И второе — получение пленок, которые могут предотвращать порчу продуктов», — объяснил профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Григорий Зырянов.

На данный момент ученые испытывают материал в условиях морозильной камеры и микроволновой печи. После этого можно запускать производство пленки.

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