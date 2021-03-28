Рейтинг партии ХДС Ангелы Меркель стремительно падает перед выборами

Берлин, 28 марта. Рейтинг партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) канцлера Ангелы Меркель упал еще ниже. Об этом свидетельствуют результаты опросов.

Разрыв между правящей ХДС и ее главным конкурентом — партией «Союз 90/Зеленые» — продолжает сокращаться перед парламентскими выборами, которые должны пройти в сентябре этого года. Разница составляет всего два процента.

Сегодня рейтинг партии канцлера Меркель равен 25%.

Христианско-демократический союз Германии уже проиграл на региональных выборах в западных регионах страны. Впервые в истории партия не одержала победу в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак считает, что основной причиной таких результатов стало недовольство граждан мерами, которые государство принимало в борьбе против кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее партия «Левых» призвала Ангелу Меркель поднять вопрос о доверии правительству.