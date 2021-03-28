Российские банки впервые за год сократили вложения в ценные бумаги

Москва, 28 марта. Вложения банков в ценные бумаги в феврале 2021 года сократились впервые с мая прошлого года и составили 15,716 трлн рублей, следует из статистики Центробанка РФ.

Инвестиции кредитных организаций сократились на 0,1%, или на 22 млрд рублей. Основную долю вложений традиционно составляют долговые ценные бумаги.

В феврале 2021 года объем незаложенных долговых ценных бумаг достиг 12,862 трлн рублей, увеличившись за месяц на 1,6%. Вложения в облигации ЦБ РФ в феврале снизились на 1,8%, до 540 млрд рублей, что является минимумом с начала февраля 2018 года, пишет РИА Новости.

Аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер отметил, что сокращение общего объема инвестиций — всего лишь техническая корректировка. По его словам, на рынке ценных бумаг в зависимости от определенного времени может быть разный результат, что является обычной практикой управления ликвидностью банков.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев ранее назвал главную ошибку неопытных инвесторов. По его словам, некоторые биржевые игроки не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами.