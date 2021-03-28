Писатель Прилепин рассказал, получится ли у Зеленского переизбраться на второй срок

Москва, 28 марта. Президента Украины Владимира Зеленского вскоре выгонят с поста главы государства за его насильственные действия, заявил писатель Захар Прилепин.
Он подчеркнул, что украинский лидер действует цинично и подло как по отношению к Донбассу, так и ко всему русскоязычному населению Украины.
«Но в плюс там работает то, что, я еще раз повторю, он насилует половину Украины. Его переизберут! Даже не переизберут еще раз, а его выгонят! <…> Это неизбежно в какой-то перспективе», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Украина 28 марта перевела стрелки часов на час вперед, после чего перешла в московский часовой пояс.