Минимальная стоимость сигарет вырастет в России с 1 апреля

Москва, 28 марта. Федеральный закон, устанавливающий минимальную розничную цену пачки сигарет, вступает в силу с 1 апреля 2021 года. Изменения приняты в рамках борьбы с контрафактной продукцией.

Согласно документу, стоимость одной пачки будет складываться из минимального значения ставки акциза за 1000 штук, а также ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Таким образом, пачка сигарет минимум будет стоить 108 рублей, а в 2022 году — 112 рублей. Остальные табачные изделия, продающиеся дешевле, будут считаться нелегальными.

Средняя стоимость пачки сигарет в 2020 году была равна 120 рублям, из которых 64 рубля составляли акцизы и НДС. После повышения акцизного сбора легальная цена одной пачки продукции увеличится до 140 рублей.

Минпромторг планирует рассмотреть идею о запрете продажи алкоголя и сигарет покупателям с детьми. Автором соотвествующей инициативы стала председатель Всероссийского родительского комитета Ирина Волынец