Россиян призвали избегать мест массового скопления людей после взрыва в Индонезии

Макассар, 28 марта. После предполагаемого теракта в городе Макассар посольство России в Индонезии обратилось к гражданам РФ. Людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям полиции.

По предварительным данным российского посольства, пока среди погибших числится только террорист. Ранее руководитель полиции провинции Южный Сулавеси сообщил, что в результате подрыва террориста около католической церкви пострадали не менее десяти человек. Все они госпитализированы.

По информации местных изданий, когда произошел взрыв, верующие совершали воскресную службу внутри церкви. Отмечается, что в результате произошедшего были также повреждены несколько машин.

Ранее на станции московского метро «Косино» полицейские задержали 38-летнего жителя Орловской области, который нажал кнопку на колонне экстренного вызова и сообщил о якобы существующей угрозе взрыва. Информация не подтвредилась, сообщало РИАМО.