Дочь Легкоступовой впервые показала внучек покойной певицы

Москва, 28 марта. Дочь покойной исполнительницы Валентины Легкоступовой Аннета Бриль впервые вышла на публику с двумя дочерьми. Фотографии внучек популярной артистки появились в Сети.

На фоне многочисленных скандалов из-за наследства покойной исполнительницы ее единственная дочь вышла в свет с дочерьми Николь и Авророй. Для мероприятия все трое оделись в одном стиле: светлая футболка с курткой-косухой и юбка-пачка. Фотография семьи появилась в Instagram-аккаунте Аннеты Бриль.

«Сегодня состоялся наш первый «выход в свет» и первое публичное появление с моими крошками. Так что пришло время познакомиться. Николь (старшенькая) и Аврора (младшенькая)», — написала дочь известной артистки.

Бриль не очень любит разглашать подробности своей личной жизни. Многие годы она замужем за бизнесменом Станиславом Брилем. О дочерях наследница Легкоступовой упоминала лишь однажды в интервью и то вскользь.

Исполнительница популярного хита «Ягода-малина» умерла в августе прошлого года от последствий черепно-мозговой травмы. По факту получения травм Следственный комитет до сих пор проводит проверку. Дети артистки уверены, что к ее смерти причастен третий муж яхтсмен Юрий Фирсов, и все было сделано ради наследства.

Однако сам вдовец заверяет, что он любил покойную. Недавно в своем интервью яхтсмен рассказал о плачевном финансовом положении Легкоступовой перед смертью.