Беременная Ирина Муравьева во время съемок «Карнавала» потеряла ребенка

Москва, 28 марта. Актриса Ирина Муравьева во время съемок фильма «Карнавал» находилась в положении. Звезда получила серьезную травму, из-за которой потеряла малыша.

Подруга и коллега по фильму Екатерина Жемчужная (она сыграла цыганку Карму) рассказала, что Муравьева должна была родить своему супругу Леониду Эйдлину ребенка в 1981 году. На съемочной площадке произошел ужасный случай, в результате которого знаменитость потеряла малыша.

«Во время катания на коньках Ира получила травму, в результате чего потеряла будущего ребенка. Конечно, очень переживала. Я ей сказала: «Не переживай! В твоей жизни будет много радости и много счастья»», — приводит «Экспресс-газета» слова Жемчужной.

Прогноз сбылся. Артистку ждали народная любовь и слава. Муравьева воспитала двух сыновей. Младший ребенок родился спустя два года после инцидента на съемочной площадке.

Знакомые артистки говорили, что семейная жизнь у нее была не сахар. Звезда советского и российского кино как огня боялась своего супруга. При этом звезда фильма «Москва слезам не верит» безумно любила своего мужа. После его кончины Муравьева хотела бросить карьеру и уйти в монастырь, но близкие помогли ей пережить трагедию.