Какой праздник отмечается 1 апреля? Многие наверняка ответят, что это День смеха, в который принято шутить друг над другом и повышать окружающим настроение. Однако в этот день по всему миру отмечается еще один немаловажный праздник, посвященный всем пернатым жителям нашей планеты. Мы говорим про Международный день птиц. Если вы не знали о существовании этого праздника, то предлагаем поближе познакомиться с его историей, традициями, а также почитать интересные факты о птицах.

Немного истории

Экологический праздник Международный день птиц ежегодно отмечается 1 апреля. Его главной целью является привлечение внимания общественности к сохранению видов и численности птиц. Несмотря на свое название, этот день празднуется только в России. Однако этому есть логичное объяснение, связанное с далеким прошлым.

Праздник берет свое начало еще во временах царской России. Тогда на территории государства были созданы специальные сообщества, которые следили за популяцией пернатых и старались сохранить редкие виды птиц. К началу XX века эта идея настолько понравилась людям, что к ее реализации присоединилось множество крупных организаций. Среди них был орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, Постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское общество покровительства животным, основанное в 1865 году.

Позже эти сообщества стали заниматься активным привлечением и детских организаций, чтобы дети смогли изучать редких птиц, узнавать много нового о них и заботиться о сохранении видов. Как правило, их создавали на школьной базе, привлекая детей 9-12 лет. Каждому участнику такой организации выдавали особый значок в виде летящей ласточки. Для детей получение этой эмблемы становилось почетным и важным событием.

Позднее, в 1910 году, школьный преподаватель из поселка Хортица Петр Бузук организовал самое первое в стране Общество охранителей природы. Задачи участников были весьма просты, но очень полезны — они кормили птиц и создавали для них деревянные скворечники. Уже к 1927 году только Международный день птиц собрал тысячи энтузиастов, которые занимались подкормкой птиц и развешиванием скворечников. Однако Великая Отечественная война внесла свои коррективы, поэтому о празднике на какое-то время забыли. Но в школах все равно старались поддерживать традиции и учили детей бережно относиться к птицам и подкармливать их в зимнее время.

Во второй раз праздник возродили в 1999 году. Тогда Союз охраны птиц России решил провести мероприятие, посвященное пернатым, на которое пригласили всех желающих. В столице к празднику присоединились 500 человек. Всего за один день по всему городу они развесили и установили более 500 скворечников. На следующий год московское правительство выступило с инициативой вступить в круги организатора праздника пернатых. Поэтому в 2000 году мероприятие приобрело общегородской характер. С тех пор Международный день птиц отмечается 1 апреля.

Наверняка вас заинтересовал выбор даты. Почему же праздник выпал именно на это число и что его может связывать с Днем смеха? Как оказалось, связи никакой нет, а дату выбрали неслучайно, ведь именно в это время птицы начинают возвращаться из теплых краев. Поэтому люди собираются и идут благоустраивать жилища водоплавающих птиц, устанавливают скворечники и вешают кормушки.

Интересные факты о птицах

Раз праздник посвящен пернатым, то мы предлагаем изучить несколько интересных фактов об этих потрясающих и необычных существах:

• нет такого континента, где не обитали бы птицы. Они живут абсолютно везде, даже в самых жарких и самых холодных уголках нашей планеты, а выживать в таких условиях им помогают особенности оперения и строения организма;

• на данный момент на земле насчитывается порядка десяти с половиной тысяч различных видов пернатых;

• самыми маленькими птицами принято считать колибри — большинство этих крох весят всего три грамма, а длина их тела не превышает пяти сантиметров. Еще одна особенность этих птичек — скорость. Порой они настолько быстро летают, что их сложно рассмотреть, а все благодаря крыльям, которые способны делать от 40 до 80 взмахов в секунду. Вот это скорость!

• самой большой птицей в наши дни считается африканский страус, вес которого может достигать 150 килограмм, а рост составляет 2,7 метра. Как утверждают ученые, когда-то жившие на земле виды крупных нелетающих птиц и вовсе весили порядка 400 килограмм;

• самый большой размах крыльев — у Странствующего альбатроса. У этих особей он достигает почти трех с половиной метров. Именно благодаря своим крыльям эти птицы способны без труда летать против ветра;

• как установили специалисты, самыми крупными летающими птицами были Pelagornis Sandersi. Ученые нашли их останки, тщательно изучили и пришли к выводу, что размах крыльев этих особей составлял семь метров. Поэтому они сделали вывод, что этот вид пернатых был самым крупным из всех летающих птиц за всю историю Земли;

• ученые до сих пор не могут точно сказать, от кого же произошли птицы. В наши дни самой популярной версией является та, что птицы произошли от динозавров;

• оперение свойственно исключительно птицам, ни у одного другого живого существа на планете перья не встречаются;

• в отличие от других животных, у птиц имеется две гортани;

• птицы, живущие в море, вполне могут утолять жажду соленой водой;

• благодаря особому строению перьев совы могут летать совершенно бесшумно;

• самой первой птицей, которая стала домашней, является гусь.

Советы по созданию скворечника к Международному дню птиц

Птицы не такие, как люди, — им не нужны многоэтажные дома или ультрасовременная отделка жилого помещения. Для комфортной и безопасной жизни им нужен только скворечник. Поэтому предлагаем вам самостоятельно сделать уютный домик для птиц и повесить его у себя во дворе.

В Сети можно найти всевозможные схемы и самые разные варианты создания домика для птиц. Однако тут существует несколько важных нюансов, на которые обязательно стоит обратить внимание:

• выбирайте хорошую породу дерева, иначе скворечник быстро сгниет или покроется плесенью. В этом случае хорошо подойдет сосна или лиственница;

• нельзя обрабатывать дерево токсичными веществами, ведь это может сказаться на здоровье птиц;

• если вы хотите создать уникальный дизайн, то обязательно позаботьтесь об удобстве пернатых. В противном случае птички просто не захотят «снимать» у вас жилье;

• предусмотрите на скворечнике и место для кормления;

• старайтесь найти для скворечника место в тени деревьев. Так вы сможете избежать перегрева домика;

• не бойтесь сделать большое отверстие в скворечнике. Иногда птицы просто не могут влететь в предназначенный для них домик, а ведь их наверняка это расстраивает.