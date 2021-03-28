Российский терапевт выявил необычную пользу пандемии для аллергиков

Москва, 28 марта. Способ, как можно облегчить симптомы аллергии весной, назвала врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, пандемия может помочь аллергикам легче перенести этот период.

Аллергию у человека могут вызвать даже различные травы, напомнила врач в интервью телеканалу RT. По словам Лапа, посещение парков и лесов в весенний период могут принести большой дискомфорт таким людям, однако пандемия способна сыграть им на руку.

«Идем в парк — надеваем маску обязательно, потому что пыльца не пройдет через нее», — рассказала она.

Таким образом, риск атаки на иммунную систему снижается, добавила Лапа. Также для этих целей можно использовать назальные фильтры, которые продаются в любой аптеке.

Пыль, выбросы промышленных предприятий и пыльца растений — это аллергены, которые повышают шансы заразиться коронавирусом. Об этом ранее заявил врач-аллерголог Даниил Щепеляев.