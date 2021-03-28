Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Российский терапевт выявил необычную пользу пандемии для аллергиков

Российский терапевт выявил необычную пользу пандемии для аллергиков

Москва, 28 марта. Способ, как можно облегчить симптомы аллергии весной, назвала врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, пандемия может помочь аллергикам легче перенести этот период.

Аллергию у человека могут вызвать даже различные травы, напомнила врач в интервью телеканалу RT. По словам Лапа, посещение парков и лесов в весенний период могут принести большой дискомфорт таким людям, однако пандемия способна сыграть им на руку.

«Идем в парк — надеваем маску обязательно, потому что пыльца не пройдет через нее», — рассказала она.

Таким образом, риск атаки на иммунную систему снижается, добавила Лапа. Также для этих целей можно использовать назальные фильтры, которые продаются в любой аптеке.

Пыль, выбросы промышленных предприятий и пыльца растений — это аллергены, которые повышают шансы заразиться коронавирусом. Об этом ранее заявил врач-аллерголог Даниил Щепеляев.

Новости партнеров