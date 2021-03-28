Британские СМИ рассказали о беззащитности США перед российскими «Цирконами»

Лондон, 28 марта. Российский фрегат «Адмирал Горшков» произвел в Баренцевом море четыре успешных запуска гиперзвуковых ракет «Циркон», против которых у США нет защиты.

Британский военный эксперт Джон Варга на страницах таблоида Express рассказал об особенностях российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Он подчеркнул, что это оружие радикально изменит характер войны в будущем, но Запад серьезно отстает от России в этой области.

Варга отметил, что «Цирконы» способны развивать скорость в пять раз большую, чем скорость звука. Кроме того, эти ракеты способны маневрировать и летать по очень пологой траектории, что и без учета огромной скорости затрудняет их перехват. Такая ракета, по словам эксперта, спустя несколько минут после запуска может поразить любой объект на территории США.

Министерство обороны РФ сообщило, что проведенные с борта «Адмирала Горшкова» четыре пуска гиперзвуковых ракет «Циркон» были частью летно-конструкторских испытаний. Государственные испытания нового оружия пройдут в мае-июне текущего года, после чего новые гиперзвуковые ракеты будут приняты на вооружение.