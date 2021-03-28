Напряженные отношения принцев Гарри и Уильяма могут завершиться скорым примирением

Лондон, 28 марта. Отношения между принцами Гарри и Уильямом находятся на пике напряженности. Но все может измениться при личной встрече, считает журналист Анна Пастернак.

На протяжении года у братьев натянутые отношения. Герцог Кембриджский недоволен, что его младший брат отказался от королевских обязанностей. Масло в огонь добавило недавнее интервью Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Тогда возлюбленная принца откровенно рассказала о сложностях в общении с королевской семьей и сделала ряд сенсационных заявлений.

Пастернак считает, что напряженность в отношениях между родными братьями может уйти. Спасти их может личная встреча.

Летом этого года запланировано открытие памятника принцессе Диане — матери Гарри и Уильяма. Проектом братья занималась с 2017 года, поэтому пропустить такую важную церемонию они не могут. Приезд герцога Сассекского ожидают в Лондоне ко второму летнему месяцу (1 июля принцессе Диане исполнилось бы 60 лет).

Недавно в Британии вышла книга «Больница у холма» в поддержку детей, потерявших материй из-за пандемии коронавируса. Принц Гарри, который остался без матери в 12 лет, рассказал в ней о переживаниях из-за смерти принцессы Дианы.