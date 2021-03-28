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Начальники генштабов 12 стран призвал ВС Мьянмы прекратить насилие над народом

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Начальники генштабов 12 стран призвал ВС Мьянмы прекратить насилие над народом

Вашингтон, 28 марта. Военные Мьянмы следуют международным стандартам поведения и должны защищать народ, которому они служат, а не наносить ему вред, заявили начальники генштабов 12 стран.

Пресс-служба Пентагона опубликовала документ, в котором начальники генштабов 12 стран осудили силовые методы, примененные военными Мьянмы к своему народу. Главы генштабов возмущены действиями солдат, которые привели к смертям невооруженных местных жителей.

«Профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и ответственны за то, чтобы защищать народ, которому они служат, а не наносить ему вред. Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над тем, чтобы восстановить уважением и доверие со стороны народа Мьянмы, которого они лишились из-за своих действий», — значится в документе.

Заявление подписали начальники генштабов Австралии, Канады, Греции, Италии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Корея, а также председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и его коллеги из Великобритании, Германии и Японии.

Ранее сообщалось, что в Мьянме обстреляли здание американского культурного центра, сообщают представители посольства США. В настоящее время сотрудники дипмиссии выясняют все обстоятельства произошедшего.

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