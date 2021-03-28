Отец Жанны Фриске потратил больше двух миллионов на новую машину

Москва, 28 марта. Несмотря на череду судов за недвижимость известной певицы Жанны Фриске, отец покойной артистки решил себя порадовать дорогостоящим приобретением.

Отец певицы приобрел себе шикарную иномарку, которая оценивается в несколько миллионов рублей. Владимир Фриске решил стать владельцем китайского кроссовера Chery Exeed. Модель совсем недавно поступила на рынок и в базовой комплектации стоит от двух миллионов рублей.

«Ждал пять месяцев. Наворочена похлеще, чем БМВ. Очень доволен. Сам ездил в Питер, забирал с парома, прямо из их салона», — радостно похвастался Фриске в беседе с корреспондентом издания StarHit.

Предположительно, такой подарок отец покойной певицы решил себе сделать, чтобы отвлечься от бесконечных судов с телеведущим Дмитрием Шепелевым за наследство. Следующее заседание между сторонами пройдет в Пресненском районном суде 14 апреля.

Несмотря на все скандалы, Дмитрий Шепелев старается не влезать в разборки с семьей бывшей возлюбленной. Сейчас телеведущий полностью отдает свое время семье, особенно после того, как его невеста — дизайнер Екатерина Тулупова — родила ему сына.