Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заразился коронавирусом

Каракас, 28 марта. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заболел коронавирусом нового типа. Об этом он сообщил в Twitter.

Хуан Гуайдо написал, что в течение четырех дней он находился на карантине, после чего получил положительный результат теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы возбудили уголовное дело против Гуайдо по обвинению в хищении государственных средств, которые были предназначены для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Согласно официальным данным, в стране зарегистрировано порядка 155 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 1543 человека.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел на две недели общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса.