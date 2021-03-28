Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заразился коронавирусом

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заразился коронавирусом

Каракас, 28 марта. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заболел коронавирусом нового типа. Об этом он сообщил в Twitter.

Хуан Гуайдо написал, что в течение четырех дней он находился на карантине, после чего получил положительный результат теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы возбудили уголовное дело против Гуайдо по обвинению в хищении государственных средств, которые были предназначены для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Согласно официальным данным, в стране зарегистрировано порядка 155 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 1543 человека.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел на две недели общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса.

Новости партнеров