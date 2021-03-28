Мария Кожевникова раскрыла подробности своего нового проекта в кино

Москва, 28 марта. Новый интригующий пост в социальной сети Instagram опубликовала звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова. Артистка раскрыла правду о новом актерском проекте.

Впервые за долгое время актриса сделала признание по поводу своей карьеры. Последнее время поклонники перестали видеть Кожевникову в кино, однако она не оставила совсем работу. Звезда призналась, что давно готовила новый проект, в котором выступит еще и в качестве продюсера. Она намекнула, что именно в него артистка инвестирует все свои деньги последние три года.

«Вы часто спрашиваете, когда я вернусь в кино? Во-первых, надеюсь, что скоро я в качестве и продюсера, и актрисы реализую классную комедию и сказку. Во-вторых, думаю сильно вас удивить, чем я занималась эти три года и куда инвестировала почти все свои сбережения», — отметила артистка в соцсети.

Кожевникова отметила, что пока не станет раскрывать детали предстоящего фильма и обязательно все анонсирует, как только придет время. Она попросила своих фолловеров не скучать и дождаться официальной информации.

Актриса Мария Кожевникова получила широкую известность благодаря роли Аллы Гришко в популярном ситкоме «Универ». После работы над проектом она полностью ушла в семью: родила троих детей от бизнесмена Евгения Васильева. Недавно стало известно, что у старшего сына Ивана были обнаружены серьезные проблемы со здоровьем. Актрисе даже пришлось обратиться за помощью к специалисту.