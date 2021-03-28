Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Госдума РФ может запретить госслужащим вид на жительство за границей

355

Госдума РФ может запретить госслужащим вид на жительство за границей

Москва, 28 марта. Второе чтение проекта закона, вводящего для госслужащих запрет на наличие вида на жительство за рубежом, пройдет в апреле.

Об этом ТАСС рассказал председатель профильного комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Будем рассматривать в апреле», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо этого, Крашенинников добавил, что существенных поправок в текст вносить не планируется.

В первом чтении законопроект, внесенный президентом России Владимиром Путиным, был принят 20 января. Он предусматривает внесение изменений более чем в 20 федеральных законов.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал россиянам провести каникулы или летний отпуск в Российской Федерации. По его словам, для безопасности при этом лучше привиться от коронавируса.

Новости партнеров