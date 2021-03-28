Госдума РФ может запретить госслужащим вид на жительство за границей

Москва, 28 марта. Второе чтение проекта закона, вводящего для госслужащих запрет на наличие вида на жительство за рубежом, пройдет в апреле.

Об этом ТАСС рассказал председатель профильного комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Будем рассматривать в апреле», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо этого, Крашенинников добавил, что существенных поправок в текст вносить не планируется.

В первом чтении законопроект, внесенный президентом России Владимиром Путиным, был принят 20 января. Он предусматривает внесение изменений более чем в 20 федеральных законов.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал россиянам провести каникулы или летний отпуск в Российской Федерации. По его словам, для безопасности при этом лучше привиться от коронавируса.