Лысого мужчину в кепке разыскивают в Саратовской области

Саратов, 28 марта. Сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают без вести пропавшего 39-летнего жителя города Ртищево.

В последний раз Андрей С. выходил на связь с близкими 16 марта. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Приметы: рост 176 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, волосы практически отсутствуют. Был одет в серую куртку с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой и черно-серую кепку. Всех, кто видел Андрея и может как-то помочь с поисками, просят обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт».

В тот же день в Ленинске-Кузнецком пропал 32-летний мужчина. В последний раз его видели в голубой куртке, синих брюках, темных ботинках и черной шапке, сообщала газета A42.RU.