Bloomberg: Goldman Sachs продал акции на сумму 10,5 млрд долларов

Нью-Йорк, 28 марта. Один из крупнейших в мире инвестиционных банков продал ценные бумаги в результате крупных пакетных сделок. Об этом сообщается в клиентской рассылке Goldman Sachs.

Кредитная организация распродала до открытия рынков США акции компаний Baidu Inc., Tencent Music Entertainment Group и Vipshop Holdings Ltd. на сумму 6,6 млрд долларов. После этого были проданы ценные бумаги ViacomCBS Inc., Discovery Inc., Farfetch Ltd., iQiyi Inc. и GSX Techedu Inc. на сумму 3,9 млрд долларов.

Большей частью предложений управлял Morgan Stanley от имени одного или нескольких акционеров, чье имя не раскрывается, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сумма некоторых сделок доходила до 1 млрд долларов, передает агентство.

Продажа акций спровоцировала колебания стоимости каждой ценной бумаги, участвовавшей в крупных сделках. Это вызвало беспокойство у трейдеров и привело к предположениям, что у какого-то хедж-фонда или семейного офиса возникли проблемы, заставившие их продавать акции.

Младшие сотрудники Goldman Sachs ранее пожаловались на невыносимые условия работы. По шкале от одного до десяти они оценили свою удовлетворенность службой в банке в среднем на два балла.