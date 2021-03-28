Аналитики Sohu: российские подлодки станут серьезной проблемой для США

Пекин, 28 марта. Российские субмарины проекта «Ясень» являются самыми технологичными подлодками в мире. Об этом пишет китайское издание Sohu.

На вооружение ВМФ России в 2021 году должны поступить две новые атомные подводные лодки типа «Ясень». Субмарины «Казань» и «Новосибирск» чрезвычайно боеспособны и в будущем станут огромной проблемой для Соединенных Штатов, цитирует Sohu «ПолитРоссия» в своем переводе.

На борту подводной лодки числится всего 90 человек, что свидетельствует об их высокой автоматизации, комментируют авторы издания. Эксперты подчеркивают, что российские субмарины невероятно бесшумны, отличаются большой глубиной погружения, а также имеют мощное вооружение.

«Будучи современными многоцелевыми ударными атомными подводными лодками, они способны бороться не только с субмаринами и надводными кораблями противника, но и наносить удары по наземным целям. Россия также сможет их использовать для урегулирования различных региональных кризисов и для решения своих глобальных геополитических задач», — констатировали эксперты из Китая.

Подлодки проекта «Ясень» вызывают огромный интерес у западных военных специалистов. Их часто любят сравнивать с американскими субмаринами типа USS Seawolf. И чаще всего сравнения завершаются в пользу российских подводных лодок. Аналитики уверены, что модернизированные новинки России причинят большое количество проблем США.

Ранее сообщалось, что всплытие российских субмарин сквозь лед в Арктике и пролет истребителей МиГ-31 являются сигналом для Вашингтона. Об этом заявил экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.