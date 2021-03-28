Саакашвили обратился к властям Грузии с просьбой пустить его в страну на 24 часа

Тбилиси, 28 марта. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил нынешние власти страны впустить его в страну ровно на сутки.

По его словам, ему было бы интересно посмотреть на реакцию местного населения.

«Давайте проведем следственный эксперимент. Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение», — сказал он.

Политик уверен, что его рейтинг в стране по-прежнему находится на очень высоком уровне. Саакашвили предположил, что это цифра может составлять 70-75%, а нынешнюю власть поддерживают около 5% населения. Кроме того, экс-президент добавил, что грузинские чиновники неоднократно посещали Украину и просили руководство страны не депортировать его.

Ранее Саакашвили рассказал, как украинские чиновники разворовывают бюджет страны. По его словам, «зарплаты в конвертах» убивают потенциал страны.