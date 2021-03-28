Россиянам рассказали, почему кальций из молока плохо усваивается организмом

Москва, 28 марта. Кальций, который содержится в молоке из магазина, плохо усваивается в организме человека. Об этом рассказала нутрициолог Кристина Журавлева.

Кальций в процессе пастеризации молока превращается из органической формы в неорганическую, поделилась врач. Как подчеркнула нутрициолог, это и служит причиной, почему продукт плохо усваивается организмом человека.

«Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая не усваивается», — добавила Журавлева.

Аналогичная ситуация складывается и с другими молочными продуктами, такими, как творог, заявила врач. В случае, если организму не хватает этого микроэлемента, в еду можно добавлять петрушку. По словам Журавлевой, в этой зелени содержание кальция в 10 раз больше, чем в молоке.

Самые обычные продукты могут стать опасными для человека при нарушении правил хранения и готовки. Об этом ранее рассказала член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева.