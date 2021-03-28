Как готовят спецназ Ливийской национальной армии: репортаж ФАН

«Хочешь мира — готовься к войне» — известная цитата отлично подходит к нынешней обстановке в Ливии. Десять лет страна существовала без централизованной власти. Непростую ситуацию осложняет кризис безопасности. После развала государства появилось огромное количество группировок — от криминальных до террористических.

И хотя сейчас ведутся попытки мирного урегулирования кризиса, проблема вовсе не исчезла. В таких условиях необходимы хорошо подготовленные военные специалисты, которые смогут не только обеспечивать безопасность в населенных пунктах, но и проводить контртеррористические операции.

Бригада Тарик бен Зияд — одно из подразделений ливийской национальной армии. Она участвует не только в военных операциях, но и занимается поддержанием безопасности в населенных пунктах. Борется подразделение и с терроризмом. О том, как в усиленной бригаде готовят бойцов, рассказал подполковник Мухаммад Фараж аль-Акрами, командующий второго пехотного батальона бригады Тарик бен Зияд.

«Солдаты проходят занятия по обращению с различным вооружением, отрабатывают наступления, а также оказание поддержки фланговым подразделениям и прочие взаимодействия с дружественными батальонами. Если боец выполняет свои обязанности максимально эффективно, то он, его товарищи и все подразделение обязательно добьется успеха. Мы учли все ошибки прошлых боев и с божьей помощью используем данный опыт, чтобы не повторять их в будущих операциях», — объяснил он.

Спецназ бригады проходит подготовку прямо на базе, где для этого есть вся необходимая инфраструктура. Есть стрельбище и специальный корпус для отработки штурма здания — киллхаус.

Обучающиеся группы работают по разным сценариям — атакуют здание с «террористами», учитывая возможность присутствия смертников, тренируют и освобождение заложников. Со второго яруса за штурмом наблюдают офицеры-инструкторы, после они разберут действия группы, отметят ошибки и подскажут, как их избежать.

Само собой, что подразделение готовится и к общевойсковому бою. Рекрутов учат действовать непосредственно на линии фронта: от захвата укрепленных точек противника до противостояний в поле.

Масштабный полигон, где занимаются бойцы, поделен на сектора. На «блокпосте противника» находится кузов джипа, имитируя транспорт штурмующих бойцов, а за шлагбаумом установлено несколько мишеней в роли дежурных террористов.

За ними расположено строение, в котором по легенде укрываются остальные бандиты. На значительном удалении — снайперская позиция. Здесь тренирующиеся бойцы работают парами: снайпер прикрывает, отстреливая «появляющихся» из дома врагов, а подъехавший на джипе боец должен добить остальных и зачистить небольшое здание.

Сначала несколько забегов без стрельбы, старшие офицеры указывают курсантам на допущенные ошибки, если таковые имеются: не прижал локоть при стрельбе, высунулся за угол больше, чем стоило, не проверил вражескую позицию за укрытием. После — еще несколько забегов, но уже со стрельбой боевыми патронами. И так по кругу, пока каждый из пришедших на тренировку не пройдет задание идеально.

В следующем секторе солдат учат парами передвигаться по открытой местности, используя небольшие укрытия и прикрывая друг друга во время смены позиций. Приходится бегать в полной амуниции, ползать в пыли и всегда помнить про напарника. Побегал с автоматом? Вот тебе пулемет, теперь отрабатывай все с более тяжелым вооружением.

«Все — от командира бригады и до рядовых солдат ориентированы на саморазвитие и совершенствование. Мы всегда выполняем указания командира бригады, стараемся отвечать на просьбы наших солдат. Да, бывают различные трудности в работе, но мы решаем их в любых условиях: будь то проведение подготовительных занятий или реальные боевые действия», — поясняет подполковник Мухаммад Фараж аль-Акрами.

Активная подготовка проходит ежедневно с восьми утра и до двух часов дня. После душа и обеда — занятия в учебных классах. И так — три месяца. После бойцов поздравят с выпуском, и в бригаде Тарик бен Зияд будет сформировано новое подразделение специального назначения.

Это не означает, что полигон опустеет. Набор и обучение новобранцев ведутся постоянно, ведь чем больше таких профессионалов несет службу по всей стране, тем спокойнее будет жизнь мирного населения. И может быть, тогда мечта о полной безопасности в Ливии станет реальностью.