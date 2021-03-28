Россияне определили самый удачный возраст для рождения первенца

Москва, 28 марта. Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди российских граждан и выяснили, какой возраст они считают самым оптимальным для рождения первого ребенка.

Большинство опрошенных сошлись во мнении, что женщине лучше родить первенца в 19-24 года. В то же время для мужчины самым удачным периодом для появления первого ребенка оказался возраст в пределах от 25 до 29 лет.

Чаще всего более ранний возраст выбирали респонденты-мужчины. При этом представительницы женского пола выразили с ними солидарность касательно возраста для рождения первого ребенка у женщины. Россияне из старшего поколения в большинстве случаев придерживались мнения, что женщинам не стоит откладывать это событие.

Однако в среднем все опрошенные выбирали в качестве оптимального возраста для появления первого ребенка 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины.

Аналитики SuperJob ранее выяснили, что россияне чаще всего едят на завтрак. Самыми популярными блюдами оказались бутерброды, каши и яичницы. Хотя часть респондентов предпочитает не перекусывать по утрам.