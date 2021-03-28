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Мозг человека может создавать «резервные копии» воспоминаний

Мозг человека может создавать «резервные копии» воспоминаний

Бостон, 28 марта. Полушария головного мозга взаимодействуют теснее, чем считалось ранее. Выяснилось, что человеческие воспоминания хранятся как в левой, так и в правой половине мозга.

Специалисты американского института имени Пикауэра изучили работу головного мозга человека. Особой интерес представлял механизм формирования воспоминаний и их «запись». Результаты научной работы были опубликованы в издании Big Think.

По словам ученых, мозг человека оказался способен создавать «резервные копии» воспоминаний. В процессе сохранения информации, он «записывает» ее как на левое, так и на правое полушарие. В случае утраты важных воспоминаний мозг автоматически копирует их из резерва. При этом и само запоминание происходит необычно: то, что находится слева от человека, первоначально записывается на правое полушарие, а то, что находится справа, в левое.

Подобное свойство головного мозга имеет большое значение для человеческой координации. Ученые считают, что копирование информации позволяет человеку запоминать местоположение различных предметов а также помогает ему быстро ориентироваться в окружающей среде.

Ранее сообщалось, что громкий и продолжительный шум может влиять на работу мозга. Он дезадаптирует человека и нагружает его.

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