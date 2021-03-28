Мозг человека может создавать «резервные копии» воспоминаний

Бостон, 28 марта. Полушария головного мозга взаимодействуют теснее, чем считалось ранее. Выяснилось, что человеческие воспоминания хранятся как в левой, так и в правой половине мозга.

Специалисты американского института имени Пикауэра изучили работу головного мозга человека. Особой интерес представлял механизм формирования воспоминаний и их «запись». Результаты научной работы были опубликованы в издании Big Think.

По словам ученых, мозг человека оказался способен создавать «резервные копии» воспоминаний. В процессе сохранения информации, он «записывает» ее как на левое, так и на правое полушарие. В случае утраты важных воспоминаний мозг автоматически копирует их из резерва. При этом и само запоминание происходит необычно: то, что находится слева от человека, первоначально записывается на правое полушарие, а то, что находится справа, в левое.

Подобное свойство головного мозга имеет большое значение для человеческой координации. Ученые считают, что копирование информации позволяет человеку запоминать местоположение различных предметов а также помогает ему быстро ориентироваться в окружающей среде.

Ранее сообщалось, что громкий и продолжительный шум может влиять на работу мозга. Он дезадаптирует человека и нагружает его.