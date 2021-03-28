Лекарство от рака крови может снизить негативное влияние COVID-19 на организм

Вашингтон, 28 марта. Воздействие лекарства от рака на самые токсичные белки вируса SARS-COV-2 помогает в лечении коронавируса, выяснили американские ученые.

Исследователи из школы медицины Университета Мэриленда провели эксперимент на плодовых мушках и линиях клеток человека. В результате удалось обнаружить особый клеточный процесс и подобрать лекарство для подавления COVID-19. Итоги исследования опубликованы в издании Cell & Bioscience.

Главный автор исследования Чжэ «Цион» Хан сообщил, что был обнаружен способ исключить тяжелые последствия от воздействия SARS-COV-2 на организм. Он подчеркнул, что препарат от коронавируса ремдесивир лишь останавливает создание ряда копий вируса, но не оказывает защитное действие на уже зараженные клетки.

Исследователи изучили токсичность генов, вырабатываемых в результате заражения. Они обнаружили токсичный белок Orf6, который может быть заблокирован препаратом селинексор. Этот препарат используется для лечения рака крови. Однако препарат увеличивает выживаемость лишь на 12%. В результате исследования удалось защитить от смерти около 15% мушек.

Ранее сообщалось, что российский врач поставил под сомнение эффективность вакцина от коронавируса в форме таблеток. Инфекционист Николай Малышев считает, что сначала необходимо дождаться результатов испытаний.