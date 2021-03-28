Екатерина Шпица с супругом нашли компромисс в сноуборде

Москва, 28 марта. Актриса Екатерина Шпица продолжительное время находится в Сочи. Там звезда учится кататься на сноуборде по снежным склонам. Супруг Екатерины не сразу решился на такой эксперимент, пишет Teleprogramma.pro.

Шпица уверенно стоит на лыжах. Ранее она отмечала, что в детстве была спортивной и подвижной девочкой. Для родителей она устраивала настоящие концерты с хореографическими постановками. Совсем недавно она стала участницей проекта шоу «Танцы со звездами».

Медовый месяц со своим избранником Русланом Пановым Екатерина решила провести, стоя на доске, даже несмотря на то, что он поначалу был против.

«Фух, ребята! Впервые, пожалуй, нам пришлось искать компромисс. До этого синхронно как-то все было… Зимние виды спорта муж, выросший в Якутии, не жалует. Убеждать, что горные лыжи и беговые — разные стихии, бесполезно», — призналась Шпица.

Влюбленные все же смогли найти консенсус и выбрали для освоения сноуборд. Совместные падения на горе, как отметила актриса, только укрепляют брак.

«Сошлись на том, что сноуборд — сносно, ну и хоть немного напоминает серфинг (кстати, и это у меня в планах!). Короче, учимся вместе. Мне как лыжнице лыжи кажутся проще и безопаснее. Вместе падаем и встаем. Весело, кстати! Ибо тренер у нас с юмором! Интересно, а сноубордисты все такие?» — рассуждала в своем микроблоге Екатерина Шпица.

Звезда фильмов «Елки», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и сериала «Казанова» ранее отметилась в бассейне. Она продемонстрировала в своем Instagram сдельный купальник цвета хаки с поясом, подчеркнувшим ее точеную талию.