СК начал проверку после нападения бездомного пса на ребенка в Красноярске

Красноярск, 28 марта. Двухлетний ребенок тяжело пострадал во время нападении бездомной собаки. Пес укусил малыша за лицо, когда тот наклонился его погладить.

По данному факту региональное СУ СК РФ начало доследственную проверку. Установлено, что ребенок гулял на улице вместе с мамой, решил потрогать спящую собаку, но та укусила его. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Deita сообщала о нападении бродячего пса на девятилетнюю девочку в городе Долинске на Сахалине. Пострадавшую доставили в поликлинику, где ей зашили рваные раны на голове. Лицо девочки не пострадало.