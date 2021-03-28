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Варнаву осудили за «проплаченную» карьеру

Варнаву осудили за «проплаченную» карьеру

Москва, 28 марта. Актриса Екатерина Варнава после закрытия юмористического шоу Comedy Woman занялась театральной карьерой. Поклонники поговаривают, что артистке помогают влиятельные друзья.

После закрытия популярного женского шоу на ТНТ артистка заметно преобразилась: полностью отказалась от амплуа стервозной и капризной женщины-вамп. Теперь Варнава блистает на сцене столичных театров в постановках именитых режиссеров. Раскрыл в ней талант знаменитый постановщик Александр Молочников, с которым у телезвезды был роман.

Недавно стало известно, что Варнава получила еще одну роль в постановке Театра на Малой Бронной. Однако вокруг назначения практически сразу разгорелся скандал: в Сети поговаривают, что за артистку замолвил слово кто-то важный. Некоторые уверены, что работу в столичных театрах бывшая юмористка получает лишь благодаря деньгам.

«Ребят, сколько можно? Или за нее кто-то хорошо платит, чтобы она роли получала?» — приводит слова сплетников издание «Дни.ру».

Изначально роль в постановке была предназначена актрисе Алле Сигаловой. Источники некоторых СМИ уверены, что Варнава буквально «отобрала» роль у соперницы.

Звезда Comedy Woman уже привыкла к дурной славе и старается не реагировать на слухи. Недавно артистку в очередной раз обвинили в пластической хирургии после публикации нового снимка.

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