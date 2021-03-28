Московские медики провели более ста консультаций в Тюмени для детей со сложными диагнозами

Тюмень, 28 марта. Врачи из Москвы провели более 100 консультации для тюменских детей, у которых диагностировали сложные заболевания. Некоторых направили в столицу для дополнительного обследования.

Медики Российской детской клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России приехали в Тюменскую областную клиническую больницу № 1. Учреждение посетили нефролог, гастроэнтеролог, иммунолог-ревматолог и отоларинголог. Специалисты провели в больнице три дня, в течение которых консультировали и проводили обследование для детей с тяжелыми диагнозами.

Некоторые из молодых пациентов поедут в РДКБ для дополнительных осмотров. Сотрудничество сказывается на результатах терапии и помогает улучшить качество жизни детей, рассказала начальник педиатрической службы тюменской ОКБ № 1 Наталья Горохова. Часть детей остается на лечении в Тюмени, однако уже с учетом рекомендаций врачей из Москвы.

Ранее сообщалось, что медики из Челябинска провели операцию на глазах у ребенка с редкой врожденной болезнью. Она могла бы привести к полной потере зрения.