Заслуженный тренер РСФСР по борьбе Феликс Премильский умер в 86 лет

Москва, 28 марта. Феликс Премильский, заслуженный тренер РСФСР и известный диктор, скончался в возрасте 86 лет, передает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

За всю свою долгую спортивную карьеру Премильский воспитал несколько поколений борцов. В 1981 году он переехал в Москву, где начал работать в спортивном обществе «Трудовые резервы». Здесь он буквально с нуля создал школу вольной борьбы.

Первым в Советском Союзе Феликс Премильский набрал группу женщин для занятий вольной борьбой. Среди них оказалась будущая четырехкратная чемпионка Европы Елена Егошина. При этом деятельность в качестве диктора началась на легендарной Олимпиаде-1980 в Москве. С того момента он комментировал множество крупных мероприятий.

Молодой чемпион по боксу Евгений Виноградов скончался в Тверской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Юноша страдал от редкого и тяжелого заболевания: инфекционного мононуклеоза.