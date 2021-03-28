Россиянам пообещали теплое «персиковое» лето

Москва, 28 марта. Температура воздуха летом в центральной части России будет на один-два градуса выше нормы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Количество осадков в июне и августе ожидается в пределах нормы, а вот июль станет засушливым месяцем. Дефицит осадков может достигнуть нескольких десятков процентов от месячной нормы, добавил метеоролог.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое. Я бы назвал его персиковым», — отметил Тишковец в беседе с URA.RU.

В целом погода в этом летнем сезоне идеально подойдет для отпуска в центральной России. Такая метеорологическая ситуация благоприятно скажется и на урожае, подчеркнул эксперт.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее спрогнозировал весеннее тепло в ряде российских регионов. По его словам, до конца марта аномально теплая погода ожидается в регионах Центрального, Северо-Западного, юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.