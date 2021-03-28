Жертвами крушения самолета в Мексике стали шесть человек

, 28 марта. Катастрофа с самолетом произошла в городе Эрмосильо. При происшествии погибли шесть человек.

Крушение легкомоторного самолета Cessna 401 подтвердила прокуратура штата. По ее данным, воздушное судно разбилось рядом с ипподромом. Он летел из Эрмосильо в американский город Тусон в штате Аризона. После удара о землю самолет полностью сгорел.

Погибли пятеро пассажиров и пилот, один человек получил ранения. Пострадавший был доставлен в больницу. Причины и обстоятельства происшествия расследуются.