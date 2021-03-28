Тройное ДТП унесло жизни нескольких человек в Липецкой области

Липецк, 28 марта. Три человека стали жертвами массового ДТП в Липецкой области. Двоих госпитализировали с травмами.

Дорожная авария произошла на 4-м км трассы Липецк — Чаплыгин. Две легковушки Kia Rio столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения и потерял управление. Затем одна из легковушек столкнулась с автомобилем ГИБДД. Никто из служебной машины не пострадал.

Движение на трассе затруднено. Сотрудники УГИБДД по региону и экстренные службы работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще одно ДТП недавно произошло на Севастопольском проспекте в Москве. Столкнулись пять автомобилей. В результате аварии образовалась пробка длиной более 1 км, сообщало издание РИАМО.