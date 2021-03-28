Часто ли вы задумывались о том, кто занимается изучением строения Земли, горных пород и ищет полезные ископаемые? Наверняка нет. А ведь у этих людей скоро профессиональный праздник. Да, речь идет о геологах! В современных реалиях их можно сравнить с кладоискателями, только вместо сокровищ они ищут месторождения, откуда рабочие уже смогут добывать полезные ресурсы. Поэтому мы хотим познакомиться с профессиональным праздником геологов поближе, узнать немного интересного об этой профессии, а также выяснить, что же можно подарить представителям этой сферы на День геолога в 2021 году.

Немного истории

Предком современного Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации можно назвать Приказ рудокопных дел, который был основан Петром I еще в 1700 году. Позже его названия неоднократно менялись: Берг-коллегия, Горный департамент, а затем уже и Геологический комитет. Но свое начало День геолога берет именно в середине прошлого века, когда наша страна входила в состав СССР. Дело в том, что именно в то время эта профессия стала активно развиваться. Так, в 1966 году была открыта Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Сразу хотим уточнить, что провинциями в этой сфере называют крупные участки земли, где в основном присутствует примерно один и тот же тип полезных ископаемых.

Это было очень громкое и важное событие в жизни государства. Поэтому советский академик Александр Яншин решил обратиться к правительству и попросил их как-то отметить заслуги советских геологов. Его слова услышали и с радостью поддержали идею. И вот уже 31 марта 1966 года Президиум Верховного Совета СССР принял закон, который ввел в СССР новый праздник — День геолога, отмечаемый каждое первое воскресенье апреля.

Выбор на этот день пал не случайно, можно сказать, у него есть глубокий смысл. В народе принято считать, что в это время зима сдает свои позиции и уступает весне. Снег быстро тает, земля снимает с себя ледяные оковы, и геологи начинают подготовку к новому рабочему сезону. Так что в 2021 году День геолога отмечается 4 апреля.

Традиции

Как мы говорили ранее, День геолога был учрежден в СССР, а значит, этот праздник до сих пор отмечается в странах, входивших в состав Союза: в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и на Украине.

Как правило, в этот день поздравляют не только ученых, но и всех представителей специальностей, которые связаны с поиском и добычей полезных ископаемых. Так что если у вас есть знакомый инженер, геофизик или даже шахтопроходчик, то смело можете их поздравить с профессиональным праздником.

По всей стране в этот день устраиваются торжественные мероприятия, где обязательно отмечают и награждают отличившихся сотрудников. В городах организовывают тематические концерты, показы документальных фильмов и устраивают торжественные приемы у должностных лиц. Праздник не обходит стороной и школы, где детям рассказывают о преимуществах и особенностях профессии геолога, их водят в музеи и устраивают конкурсы, посвященные этому профессиональному празднику.

Идеи подарков на День геолога

В этот праздник вы можете не ограничивать себя рамками профессиональной направленности вашего близкого человека. Однако вы можете преподнести ему приятный сюрприз, который был бы полезен в его сфере.

Вот несколько идей:

Инструменты, которые могут понадобиться ему в походе. Если вы не знаете, что именно нужно геологу, то обратитесь в профессиональный магазин, где консультант вам обязательно поможет с выбором.

Большой моток хорошей и дорогой веревки — в этой специальности она никогда не бывает лишней.

Если вы знаете размер одежды виновника торжества, то можно приобрести в качестве подарка термобелье.

Еще одна незаменимая и полезная в походах вещь — термос. К его выбору стоит подойти серьезно. Важно, чтобы его крышка не протекала, а тепло сохранялось длительное время.

И, конечно, несколько вариантов исключительно для фанатов своей профессии:

мини-бар глобус;

минерал, который можно вырастить и поместить на красивую подставку;

деревянная карта мира, которая крепится на стену;

необычный торт в виде вулкана или земного шара.

И помните, что главное внимание. Если вы подарите даже самый маленький сувенир и поздравите человека с его профессиональным праздником, не сомневайтесь, он будет очень благодарен.

Интересные факты о геологах

Не все близко знакомы с этой профессией. А ведь очень зря, поскольку в ней очень много интересного. Предлагаем вам познакомиться с любопытными фактами о геологах и их профессии.