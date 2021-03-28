Часто ли вы задумывались о том, кто занимается изучением строения Земли, горных пород и ищет полезные ископаемые? Наверняка нет. А ведь у этих людей скоро профессиональный праздник. Да, речь идет о геологах! В современных реалиях их можно сравнить с кладоискателями, только вместо сокровищ они ищут месторождения, откуда рабочие уже смогут добывать полезные ресурсы. Поэтому мы хотим познакомиться с профессиональным праздником геологов поближе, узнать немного интересного об этой профессии, а также выяснить, что же можно подарить представителям этой сферы на День геолога в 2021 году.
Немного истории
Предком современного Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации можно назвать Приказ рудокопных дел, который был основан Петром I еще в 1700 году. Позже его названия неоднократно менялись: Берг-коллегия, Горный департамент, а затем уже и Геологический комитет. Но свое начало День геолога берет именно в середине прошлого века, когда наша страна входила в состав СССР. Дело в том, что именно в то время эта профессия стала активно развиваться. Так, в 1966 году была открыта Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Сразу хотим уточнить, что провинциями в этой сфере называют крупные участки земли, где в основном присутствует примерно один и тот же тип полезных ископаемых.
Это было очень громкое и важное событие в жизни государства. Поэтому советский академик Александр Яншин решил обратиться к правительству и попросил их как-то отметить заслуги советских геологов. Его слова услышали и с радостью поддержали идею. И вот уже 31 марта 1966 года Президиум Верховного Совета СССР принял закон, который ввел в СССР новый праздник — День геолога, отмечаемый каждое первое воскресенье апреля.
Выбор на этот день пал не случайно, можно сказать, у него есть глубокий смысл. В народе принято считать, что в это время зима сдает свои позиции и уступает весне. Снег быстро тает, земля снимает с себя ледяные оковы, и геологи начинают подготовку к новому рабочему сезону. Так что в 2021 году День геолога отмечается 4 апреля.
Традиции
Как мы говорили ранее, День геолога был учрежден в СССР, а значит, этот праздник до сих пор отмечается в странах, входивших в состав Союза: в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и на Украине.
Как правило, в этот день поздравляют не только ученых, но и всех представителей специальностей, которые связаны с поиском и добычей полезных ископаемых. Так что если у вас есть знакомый инженер, геофизик или даже шахтопроходчик, то смело можете их поздравить с профессиональным праздником.
По всей стране в этот день устраиваются торжественные мероприятия, где обязательно отмечают и награждают отличившихся сотрудников. В городах организовывают тематические концерты, показы документальных фильмов и устраивают торжественные приемы у должностных лиц. Праздник не обходит стороной и школы, где детям рассказывают о преимуществах и особенностях профессии геолога, их водят в музеи и устраивают конкурсы, посвященные этому профессиональному празднику.
Идеи подарков на День геолога
В этот праздник вы можете не ограничивать себя рамками профессиональной направленности вашего близкого человека. Однако вы можете преподнести ему приятный сюрприз, который был бы полезен в его сфере.
Вот несколько идей:
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Инструменты, которые могут понадобиться ему в походе. Если вы не знаете, что именно нужно геологу, то обратитесь в профессиональный магазин, где консультант вам обязательно поможет с выбором.
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Большой моток хорошей и дорогой веревки — в этой специальности она никогда не бывает лишней.
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Если вы знаете размер одежды виновника торжества, то можно приобрести в качестве подарка термобелье.
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Еще одна незаменимая и полезная в походах вещь — термос. К его выбору стоит подойти серьезно. Важно, чтобы его крышка не протекала, а тепло сохранялось длительное время.
И, конечно, несколько вариантов исключительно для фанатов своей профессии:
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мини-бар глобус;
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минерал, который можно вырастить и поместить на красивую подставку;
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деревянная карта мира, которая крепится на стену;
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необычный торт в виде вулкана или земного шара.
И помните, что главное внимание. Если вы подарите даже самый маленький сувенир и поздравите человека с его профессиональным праздником, не сомневайтесь, он будет очень благодарен.
Интересные факты о геологах
Не все близко знакомы с этой профессией. А ведь очень зря, поскольку в ней очень много интересного. Предлагаем вам познакомиться с любопытными фактами о геологах и их профессии.
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В средние века слово «геология» имело совсем другой смысл. Оно выполняло роль антонима к понятию «теология» — науке о божественном. Так что тогда геологией называли науки о том, что находится на Земле. Однако с годами термин утратил это значение и стал применяться только для обозначения названия науки, изучающей земную кору.
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Геологи смело могут претендовать на звание представителей одной из самых древних профессий. Ведь, чтобы начать строить дома, добывать себе пропитание и выращивать полезные растения, людям пришлось изучать свойства Земли и твердых пород. А это, поверьте, было очень давно.
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Самыми первыми представителями этой профессии можно считать всем известных античных деятелей — Пифагора, Аристотеля и Плиния Старшего. В их работах уже на тот момент прослеживались мысли о строении и свойствах Земли.
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Самый распространенный на Земле минерал — кварц.
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Еще 100 лет назад алюминий был настолько редким металлом, что за один килограмм люди были готовы отдать 500 золотых рублей.
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В мире существует месторождение чистого железа, и находится оно в Гренландии.
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Как оказалось, химическая формула песка идентична составу многих драгоценных камней. К слову, рубин и вовсе по своему составу сопоставим с белой глиной.
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Природный лед можно назвать минералом. Он имеет природное происхождение, находится в кристаллическом состоянии и имеет однородную химическую структуру. В то время как вода минералом не является.
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На нашей планете есть так называемая «дверь в преисподнюю». Это подземная полость, которая заполнена газом. Еще в 1971 году этот газ решили поджечь, чтобы он не выходил наружу, однако потушить огонь не получается до сих пор.