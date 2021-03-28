Онколог назвал причины возникновения рака кишечника

Москва, 28 марта. Рак толстой кишки входит в пятерку наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний, а риск его возникновения повышается с возрастом.

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram-аккаунте объяснила, что до 15% случаев рака толстой кишки передаются по наследству. Немаловажную роль играет режим питания.

Согласно недавним исследованиям, употребление большого количества жиров и ограничение клетчатки, фолиевой кислоты и кальция увеличивает риск развития данного вида онкологии. К 40 годам каждому следует посетить проктолога для минимального обследования, подчеркнула врач. При этом ставить диагноз по онкомаркерам нельзя, поскольку они малоспецифичны и выявляются и у здоровых людей.

Американские ученые ранее нашли способ визуализировать рак без хирургического вмешательства. Инновационный способ визуализации позволяет специалистам различить ткани прямой кишки с остаточными онкологическими процессами.