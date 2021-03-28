США стремительно теряют былую гегемонию: Америку ждет глубокий политический кризис

Самым ярким свидетельством того, что США стремительно теряют свою былую гегемонию, является их спорадическая, лихорадочная и неэффективная санкционная политика. К такому выводу пришел украинский экономист и политолог Андрей Головачев в интервью ФАН.

Санкции стали ведущим инструментом американской внешней политики, который одинаково поддерживают обе ведущие партии США — демократы и республиканцы. А с приходом во власть Джо Байдена санкции, вообще, стали носить характер истерии. Дошло до того, что на прошлой неделе Америка поставила своеобразный рекорд мира по санкциям: в течение 72 часов США пригрозили санкциями Китаю, Германии, Индии и России. При этом Берлин являются союзником Америки.

Германии досталось за строительство «Северного потока — 2», Китаю — за якобы нарушение прав человека, Индии — за закупки российских систем противовоздушной обороны (ПВО), а РФ — за проведение независимой политики. Примечательно, что госсекретарь США Энтони Блинкен осудил ответные санкции со стороны Китая. Он назвал ограничения, введенные Пекином против Вашингтона, необоснованными.

«Мы осуждаем безосновательные санкции КНР в отношении двух членов независимой Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF). Попытка Пекина заглушить критику в отношении серьезных нарушений прав человека в Синьцзяне только способствует усилению пристального международного внимания», — написал госсекретарь в Twitter.

В свою очередь украинский экономист Андрей Головачев уверен, что санкционная политика Америки провалилась по всем фронтам, поскольку ограничения не достигают своей цели — остановить стремительное развитие других государств.

«Поразительно, но все указанные санкции не достигают ни одной политической цели. Германия и Россия обязательно достроят «Северный поток — 2» — Берлин дал совершенно ясно это понять. Индия не откажется от российских систем ПВО, а Китай и РФ в ответ на санкции переходят к стратегическому партнерству на международной арене против США. Другими словами, провал по всем фронтам», — сказал украинский эксперт.

Но почему же Америка с упорством, достойным лучшего применения, продолжает угрожать санкциями ведущим державам мира? Андрей Головачев считает, что США неадекватно воспринимают перемены на международной арене, не могут смириться с потерей своего лидерства и найти новое место в стремительно меняющемся мире. Украинский политолог также утверждает, что нынешний американский лидер Джо Байден продержится во власти еще несколько лет, после чего будет вынужден покинуть президентский пост по состоянию здоровья. Экономист предрек Америке глубокий политический кризис после ухода Джо Байдена.

«Складывается впечатление, что короткое президентство Байдена (1–1,5 года максимум) будет периодом громких заявлений из-за отсутствия реальных успехов на международной арене. Точнее, будут провалы, которые ускорят досрочный уход старика Байдена и приведут Америку к глубоким политическому, психологическому кризисам», — заверил Андрей Головачев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал введенные КНР ограничения в отношении физлиц и компаний США. По его словам, американцы еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим, поскольку Китай способен ввести серьезные ответные меры против Вашингтона.