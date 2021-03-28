Названы инвестиции, которые приносят прибыль при ускорении инфляции

Москва, 28 марта. Аналитик Максим Ачкасов посоветовал инвесторам при ускорении инфляции инвесторам уменьшить долю финансовых активов (акции, облигации) и покупать реальные (сырье и драгметаллы).

Директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future отметил, что многие аналитики ожидают в России инфляцию выше прогнозируемого регулятором диапазона 3,7-4,2%.

В такой ситуации инвесторам имеет смысл повысить долю реальных активов в портфелях: биржевых товаров (сельхозпродукции, сырья, промышленных и драгметаллов), считает аналитик.

«Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость. Параллельно стоит сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты)», — рассказал РИА Новости Ачкасов.

Ранее сообщалось, что прошедшая торговая неделя на рынке стала наиболее динамичной с марта 2020 года: диапазон колебания котировок нефти был широким — 60–65 долларов за баррель. В ходе торгов в пятницу стоимость нормализовалась на уровне 64,6 доллара. Это на 4,3% выше закрытия сессии в четверг.