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Экономика

Названы инвестиции, которые приносят прибыль при ускорении инфляции

Названы инвестиции, которые приносят прибыль при ускорении инфляции

Москва, 28 марта. Аналитик Максим Ачкасов посоветовал инвесторам при ускорении инфляции инвесторам уменьшить долю финансовых активов (акции, облигации) и покупать реальные (сырье и драгметаллы).

Директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future отметил, что многие аналитики ожидают в России инфляцию выше прогнозируемого регулятором диапазона 3,7-4,2%.

В такой ситуации инвесторам имеет смысл повысить долю реальных активов в портфелях: биржевых товаров (сельхозпродукции, сырья, промышленных и драгметаллов), считает аналитик.

«Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость. Параллельно стоит сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты)», — рассказал РИА Новости Ачкасов.

Ранее сообщалось, что прошедшая торговая неделя на рынке стала наиболее динамичной с марта 2020 года: диапазон колебания котировок нефти был широким — 60–65 долларов за баррель. В ходе торгов в пятницу стоимость нормализовалась на уровне 64,6 доллара. Это на 4,3% выше закрытия сессии в четверг.

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