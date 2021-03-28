Китай ввел санкции против США и Канады. События дня. ФАН-ТВ

Китай ввел ответные санкции против США и Канады Без последнего китайского предупреждения: Пекин ввел ответные санкции против США и Канады, точнее нескольких физических и юридических лиц этих стран. Ранее западные недоброжелатели ополчились на Поднебесную под предлогом «нарушения прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Пекине призвали Вашингтон и Оттаву «исправить свои ошибки» и прекратить политические манипуляции по вопросам, связанным с Синьцзяном, а также перестать вмешиваться в сугубо китайские дела. В американском Госдепе уже осудили недружественную по отношению к заокеанским оппонентам инициативу КНР.

Австралия переживает сильнейшее за полвека наводнение Австралийский потоп: мощные ливни в штате Новый Южный Уэльс шли нон-стоп почти неделю и спровоцировали сильнейшее за полвека, а то и за столетие наводнение. «С головой» накрыло целый регион — самый густонаселенный в стране. Природная стихия обернулась для австралийцев настоящим бедствием. Разрушены сотни домов, разорваны линии электропередачи, многие дороги затоплены. 35 поселений полностью отрезаны от внешнего мира. Ущерб для экономики колоссальный — более 100 млн долларов. Эвакуированы по меньшей мере 20 тысяч человек. Помогают пережить нелегкие времена в том числе животным: из зоны наводнения спасатели вывезли 20 собак. Интернет наводнили кадры массового бегства на сушу кенгуру и даже пауков и змей.

Россия обыграла Словению в отборе на ЧМ-2022 по футболу «Стены помогли»: футболисты Российской сборной одолели команду Словении в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Субботняя игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 2:1. Капитан команды и один из лучших бомбардиров страны Артем Дзюба оформил роскошный дубль на 26-й и 35-й минутах, победу, как позже признался, посвятил своим детям. В стане словенцев отличился Йосип Иличич. Таким образом россияне расквитались с соперниками уже в двух играх. В следующем матче 30 марта на выезде они проведут игру с командой Словакии.