Первый в 2021 году пуск гиперзвукового «Циркона» выполнят летом

Москва, 28 марта. Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» выполнит стрельбы гиперзвуковых ракет «Циркон» в начале лета. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

В марте гиперзвуковой «Циркон» прошел летно-конструкторские испытания с борта фрегата «Горшкова» в Баренцевом море. Четыре ракеты успешно поразили «колышек» (центр условного круга, в который должна попасть ракета). Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета.

«Запланированный, предварительно, на июнь пуск «Циркона» с «Горшкова» станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе», — заявили в ОПК.

Ожидается, что в 2021 году будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами. Ранее сообщалось, что «Циркон» достиг восьми скоростей звука.