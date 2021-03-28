Трамп планирует посетить границу США с Мексикой в ближайшее время

Вашингтон, 28 марта. Экс-президент США Дональд Трамп планирует посетить границу с Мексикой в ближайшие пару недель, заявил он в телефонной беседе с телеканалом Fox News в субботу, 27 марта.

Трамп отметил, что приехать его просили сотрудники иммиграционно-таможенной полиции и пограничной службы.

«В ближайшие пару недель, скорее всего, в течение следующих пары недель. Не думаю, что есть какая-либо спешка в моем отправлении», — заявил Трамп, говоря о возможных сроках поездки.

Экс-президент США заявил, что множество прибывающих сейчас мигрантов «уничтожит» страну. По его словам, также в США направляется из Мексики огромное количество наркотиков.

Трамп напомнил, что строительство стены на границе с Мексикой, начатое при его правлении, уже было бы закончено, если свернуть проект не распорядился бы президент США Джо Байден.

Ранее Трамп констатировал, что в стране больше не действует свобода прессы. Он пожаловался, что сегодня у него нет возможности опубликовать свое заявление или пресс-релиз, поскольку его «заставили замолчать».